Schwanger und Single: Megan Fox' Neuanfang nach schweren Zeiten

Fox wolle ihrem Baby künftig "eine stabile Umgebung" bieten. Kelly soll involviert werden: "Sie hofft, dass sie jetzt, wo sie sich eine Auszeit nehmen, in der Lage sein werden, eine gesunde Beziehung als Eltern zu führen", so der Insider. "MGK überlässt Megan im Moment wirklich die Führung und gibt ihr Freiraum."

"Egal, wie sie aktuell über MGK denkt, sie liebt ihn sehr und ist begeistert, dass sie Eltern werden", so die Quelle von Us Weekly. Ein anderer Insider erzählte, dass Fox "versucht, sich darauf zu konzentrieren, positiv zu bleiben". Dem Bericht zufolge habe die Schauspielerin Dinge in Kellys Handy gefunden, "die sie nicht mochte". Daraus seien schließlich "große Vertrauensprobleme" entstanden. "Das ist schon oft vorgekommen, aber dieses Mal hat es noch mehr weh getan, weil sie schwanger ist. Sie hat gesagt, dass sie nicht wieder mit ihm zusammenkommt", so der Insider weiter.

Fehlgeburt im vergangenen Jahr

Die Schauspielerin hatte vor einem Jahr öffentlich gemacht, die sie und Kelly eine Fehlgeburt durchgemacht hätten. "So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe drei Kinder, also war es für uns beide sehr schwierig", sagte die Schauspielerin in der Sendung "Good Morning America".

Die Schauspielerin und der Rapper Machine Gun Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von "Midnight in the Switchgrass" in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von Schauspieler Green getrennt. Anfang 2022 folgte die Verlobung. "Sie hat ja gesagt", schrieb Kelly damals in seiner Instagram-Story. Schon Anfang vergangenen Jahres gab es Spekulationen, dass die Verbindung womöglich geplatzt sein könnte.