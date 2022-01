"Schrecklicher Sturz": Schauspielerin Judi Dench suchte Hilfe bei Papagei

Dame Judi Dench gab in einem Interview bekannt, dass sie in ihrem Haus in Surrey einen "schrecklichen Sturz“ erlitt. 30 Minuten lang lag sie hilflos auf dem Boden, nachdem die 87-Jährige Schauspielerin über ihren Teppich gestolpert war und nicht aufstehen konnte. Die "James Bond"-Darstellerin erzählte, wie sie gezwungen war, sich hilfesuchend an ihren Papagei zu wenden, da sonst niemand in der Nähe war.

Judi Dench gestürzt: Papagei sollte helfen

Schauspielerin Judi Dench berichtete dem Saga-Magazin in einem Interview von dem Sturz, welcher sich vor kurzem ereignete. Dabei gab sie zu, dass es durch ihr steigendes Alter für sie "sehr schwierig" geworden sei, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Sie erinnerte sich an den Unfall und erklärte: "Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen schrecklichen Sturz. Ich bin über den Teppich gestolpert, und es war niemand im Haus, und ich lag eine halbe Stunde lang auf dem Boden und konnte nicht aufstehen." Da die Schauspielerin auf sich allein gestellt war, hatte sie gehofft, dass ihr Papagei ihr irgendwie helfen könnte.