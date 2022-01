Javier Bardem überraschte Daniel Craig als "Bond-Girl" in Geburtstagskuchen

Der spanische Top-Schauspieler Javier Bardem (52) ist für James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) schon einmal als Frau verkleidet aus dem Geburtstagskuchen gesprungen. "Ich sollte an dem Abend das Bond-Girl sein, und, oh mein Gott, das war ich", sagte Bardem im Gespräch des Magazins "Variety" mit Craig. Als Überraschungsgast habe er seinem britischen Kollegen ein Geburtstagsständchen gesungen, erzählte Bardem weiter.

Javier Bardem: Geburtstagsüberraschung für Daniel Craig

"Ich sang "Happy Birthday To You" in meiner besten Marilyn Monroe-Imitation."