"Schrecklich veroperiert": Joan Collins zieht in ihren Memoiren über Top-Stars her

Die Collins aber, berühmt-berüchtigt für ihre Serienrolle als skrupelloses "Biest" Alexis im Erdöl-Drama „Dynasty“ (1981–1989), fängt jetzt erst recht mit den Grobheiten an. So verrät sie über ihre Widersacherin von einst, die blitzsaubere und biedere Blondine Linda Evans (heute 78): "Wie konnte man es ignorieren, dass sie mit einem Pflaster am Augenlid am Set erschien? Alle haben sich gefragt: Was hat sie sich jetzt schon wieder machen lassen?"

Und auch die gloriosen US-Reality-Show-Geschwister,Kim, Kourtney & Khloe Kardashian, nimmt Collins lustvoll aufs Korn, "obwohl ich eigentlich mit ihrer Mutter Kris Jenner gut befreundet bin".