Joan Collins im Interview: „Niemand macht mich zum Opfer“

„ Dynasty – Der Denver Clan“ prägte die 80ger Jahre, und Alexis Carrington war sein hochgeliebter Bösewicht. Joan Collins wurde zum Superstar des Bildschirms.

Geboren in London, zog sie mit 22 nach Hollywood und pendelte 25 Jahre lang von einer schlechten Rolle in B-Filmen zur nächsten. Dazwischen heiratete sie fast so oft wie Liz Taylor. An den Erfolg von Dynasty konnte sie nie mehr anknüpfen, aber sie erreichte Kultstatus, und das war der Grund für Megaproduzent Ryan Murphy, ihr in der neuesten Staffel von „American Horror Story“ eine Rolle zu geben.

Ihr Wortwitz und ihr trockener Humor machen sie zur Legende.

KURIER: Wir interviewten Sie zum ersten Mal am Set von „ Dynasty“…

Joan Collins: Das ist lange her. Die Zeit scheint sehr schnell zu vergehen, besonders in Kalifornien. Charlie Chaplin sagte mal, dass er mit 21 hergekommen ist, sich einmal umgedreht hat, und plötzlich war er 50.

War Ihnen klar, dass sie mit Alexis Carrington eine ikoische Rolle schafften?

Nein, und ich war gar nicht so gemein als Alexis. Ich war nur schon sehr früh in der #MeToo-Bewegung, haha!

Ryan Murphy schrieb Ihnen die Rolle für „American Horror Story“ auf den Leib. Ist es interessanter böse Frauen zu spielen?

Als Schauspieler wird immer von einem erwartet, dass man pflichtgemäß sagt, alle Rollen seien wunderbar. Das ist natürlich Unsinn. Die mit den witzigsten Dialogen sind die, in die man sich hineinbeißen kann, und die sind mir auch die liebsten. Die Rolle in „American Horror Story“ erinnert mich an Noel Coward und Maggie Smith in Downton Abbey. Sie sagt die wildesten Dinge und das ist interessant. Sie geht allen diesen Leuten auf die Nerven, weil sie ununterbrochen mit den berühmten Menschen angibt, die sie in Hollywood kennt.

Welche Erinnerungen haben Sie an das Hollywood der 50er Jahre, als Sie hierher kamen?

Mein erster Film war „Land der Pharaonen“, ein Howard Hawks-Film, aber leider ein schlechter. Danach drehte ich einen Western mit Gregory Peck, „Bravados“. Ich bewunderte Gregory Peck, aber er machte mir auch Angst, weil er um einiges älter war. Und ich musste reiten in dem Film, und das war so gar nicht meins. Gregory zwang mich dazu und gab mir sogar Unterricht.