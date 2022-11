Schönheitsköniginnen aus Puerto Rico und Argentinien haben "ja" gesagt

Varela (26) und Valentín (22) veröffentlichten auf Instagram ein Video mit Szenen ihrer Beziehung. Unter anderem sind sie dort vor dem Standesamt in San Juan auf Puerto Rico, am Strand, auf einer Reise in Mexiko und beim Heiratsantrag zu sehen. "Nachdem wir entschieden haben, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir nun die Türen an einem besonderen Tag", schrieben sie dazu.