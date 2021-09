Mitten in Barcelona: Shakira und Sohn von Wildschweinen attackiert

Sängerin Shakira hat in ihrem Spanienurlaub eine unliebsame Begegnung gehabt: Die Musikerin und ihr Sohn wurden von zwei Wildschweinen attackiert, wie sie am Mittwoch in einer Reihe von Instagram-Storys berichtete.

Wildschweine attackierten Shakira und "stahlen" ihre Handtasche

Als der kolumbianisch-libanesische Popstar mit seinem achtjährigen Sohn Milan in einem Park in Barcelona unterwegs war, sei es zu dem bedrohlichen Vorfall gekommen. Die beiden seien von den Tieren angegriffen worden, die sich obendrein mit ihrer Tasche davon gemacht haben, erzählte Shakira.

In einem der Clips zeigt Shakira eine verdreckte und zerrissene Handtasche, die ihren Angaben zufolge zuvor von den diebischen Wildschweinen entwendet wurde. "Schaut euch an, wie zwei Wildschweine, die mich im Park angegriffen haben, meine Tasche zurückgelassen haben", beklagte sich die Musikerin. "Sie haben meine Tasche mit meinem Handy darin in den Wald verschleppt."