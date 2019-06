Schmutzige Details: Anderson wirft Rami "körperliche Folter" vor

"Mir wurde die 'große Liebe' vorgegaukelt" – mit diesen Worten machte Pamela Anderson ihre Trennung von Fußballer Adil Rami auf Instagram öffentlich. "Die letzen zwei Jahre meines Lebens waren eine große Lüge", so Anderson. "Ich wurde betrogen", schrieb sie unter ein Schwarz-Weiß-Foto, dass sie zusammen mit ihrem Ex-Freund zeigt.

Böse Vorwürfe gegen Adil Rami

In den vergangenen Tagen habe sie herausgefunden, dass Rami ein Doppelleben führe. Offenbar habe dieser sie mit seiner Ex-Frau betrogen, mit der er zwei kleine Kinder hat, erklärte die 51-Jährige in einem Kommentar unter ihrem Beitrag weiter: "Er hat auch sie von vorne bis hinten belogen. Sie ist genauso schockiert und sehr traurig."

Rami, der für den Verein Olympique Marseille spielt, habe immer über andere Spieler gewitzelt, die "die Straße runter in Wohnungen in der Nähe ihrer Frauen" Geliebte hätten. "Er nannte diese Männer Monster", so die einstige "Baywatch"-Darstellerin in ihrem Beitrag.