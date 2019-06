Belogen und betrogen: Anderson trennt sich von Fußballer Adil Rami

Der ehemalige "Baywatch"-Star Pamela Anderson ist wieder solo: Die US-Schauspielerin schrieb im Online-Dienst Instagram, sie habe sich nach zwei Jahren von dem französischen Fußballer Adil Rami getrennt. Sie warf dem Nationalspieler und Weltmeister von 2018 vor, "ein Lügner" zu sein und "ein Doppelleben" geführt zu haben.

"Ich bin am Boden zerstört": Anderson trennt sich von Rami

"Ich verlasse Frankreich sofort", kündigte die Schauspielerin an, die mit Rami in der Hafenstadt Marseille gelebt hatte, wo er für den Erstliga-Verein Olympique de Marseille ( OM) spielte. "Mir wurde die 'große Liebe' vorgegaukelt", schrieb die 51-Jährige unter einem Schwarz-Weiß-Foto von sich und dem Fußballer. "Die letzen zwei Jahre meines Lebens waren eine große Lüge", so Anderson. "Ich wurde betrogen."