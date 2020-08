"Eltern sollten Kinder nicht zu Grabe tragen müssen": Larry King trauert um Sohn und Tochter

"Andy starb unerwartet an einem Herzinfarkt am 28 Juli und Chaia starb am 20. August, nur kurze Zeit, nachdem bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert worden war", so der "Larry King Now"-Moderator. "Sie zu verlieren fühlt sich so falsch an. Keine Eltern sollten eines seiner Kinder begraben müssen", schrieb der 86-Jährige, der sich zudem für Beileidsbekundungen und den Beistand, den seine Familie gerade erfahre, bedankte.