Familientragödie bei Larry King: Sohn und Tochter in vergangenen Wochen gestorben

Der US-Moderator Larry King trauert um zwei seiner erwachsenen Kinder. Nach Medienberichten behauptet nun das Magazin Us Weekly bestätigen zu können, dass sowohl Kings einzige Tochter Chaia als auch sein Sohn Andy King kürzlich verstorben seien.

Innerhalb weniger Wochen sollen beide Kinder der TV-Legende verstorben sein, so das US-amerikanische Promimagazin. Chaira sei im Alter von 51 Jahren an Lungenkrebs gestorben, ihr Bruder Andy starb im Alter von 65 Jahren - laut Daily Mail an einem Herzinfarkt.

"Alle fühlen sich sehr schlecht und sind am Boden zerstört", zitiert die Daily Mail Jillian King, Enkelin der amerikanischen TV-Legende. "Larry ist wirklich traurig und wütend. Er selbst war vergangenes Jahr sehr krank. Seine Kinder haben sich alle um ihn gekümmert. Er ist traurig, dass er nun beide verloren hat."