Schmerzen und Depressionen: Sängerin Pink erholt sich von Hüft-OP

Dennoch verliert die Sängerin nicht ihr Lächeln

Zu ihren offenen Worten teilte die "Just Give Me A Reason"-Sängerin ein Bild, auf dem sie selbst zu sehen ist. Auf dem Selfie lächelt sie trotz ihrer schweren Operation für ihre Fans in die Kamera. "Ich kann schon einige Tricks mit den Krücken", scherzte die Musikerin. Ihre aktuelle Situation bringe Alecia Beth Moore, wie die Sängerin mit bürgerlichen Namen heißt, allerdings auch dazu, über ihr Leben nachzudenken. "Das Leben erinnert einen immer daran, dass die meisten Rückschläge eigentlich nur Pausen und Gelegenheiten sind, sich neu zu kalibrieren und zu merken, wie gesegnet man eigentlich ist", fuhr die zweifache Mutter fort.