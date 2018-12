Schlagersängerin Michelle wehrt sich gegen Botox-Gerüchte

Bizarre Erklärung für neues Aussehen

Schließlich meldete sich Michelle selbst zu Wort, um zu den Behauptungen Stellung zu beziehen. Sie habe nicht mit Botox experimentiert, erklärte die Sängerin in einem Statement am Mittwoch. Dafür gab sie eine andere, ein wenig bizarr anmutende Erklärung für ihr verändertes Aussehen an jenem Abend ab. Auf ihrem Instagram-Account schrieb Michelle: "Liebe Fans!! Möchte kurz klarstellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor, dass das Licht in einer Show nicht optimal war..."