Helene Fischer liefert fulminante Show nach Trennungs-Nachricht

Ein Statement zur Trennung von Florian Silbereisen gab es in der Sendung nicht, weil diese ja bereits am 7. und 8. Dezember aufgezeichnet worden war. Die Trennungs-Nachricht folgte erst eineinhalb Wochen später am 19. Dezember.

Indirekt gibt sie aber einen Kommentar dazu ab: "Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt. Man ist traurig, natürlich kommt irgendwann vielleicht auch ein bisschen die Wut dazu und der Schmerz sitzt unheimlich tief", sagt sie, bevor sie den Song "Nur mit dir" anstimmt.