Schlager-Star Ross Antony in Trauer: "Herzschmerz, der nie vergeht"

Zu einigen gemeinsamen Bildern von sich, seinem Vater und anderen Angehörigen schrieb das ehemalige "Bro'Sis"-Bandmitglied: "Alles Gute zum Geburtstag, Papa... Wir lieben und vermissen dich so sehr… Es ist einfach, sich an dich zu erinnern, ich tue es jeden Tag", so der 47-Jährige und fuhr fort: "Dich zu vermissen ist der Herzschmerz, der nie vergeht."