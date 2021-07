Seinen Termin mit Thronfolger Charles hat sich Premierminister Boris Johnson wohl etwas anderes festgestellt: Der britische Politiker war am Mittwoch zusammen mit Prinz Charles bei der Enthüllung eines Denkmals für im Dienst verstorbene Polizisten in Staffordshire zugegen. Das Denkmal soll an die knapp 5.000 britischen Polizisten erinnern, die seit 1749 im Dienst gestorben sind. Trotz des ehrwürdigen Anlasses, gab es Grund zum Grinsen: Bei der Zeremonie, die bei Regenwetter stattfand, hatte Johnson nämlich mit seinem Regenschirm zu kämpfen.

Charles amüsiert von Johnsons Schirm-Panne

Charles, der bei der Enthüllung des Denkmals neben Johnson saß, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Kein Wunder: Zu ulkig wirkte Johnson bei seinem Versuch, seinen im Wind außer Rand und Band geratenen Schirm zu bändigen.