Scheidungsgerüchte um Gisele Bündchen: Tom Brady legt Ehering ab

Gerüchte um eine nahende Scheidung bei Supermodel Gisele Bündchen und Sportstar Tom Brady werden immer lauter. Nachdem Berichte laut geworden waren, wonach die Brasilianerin bereits einen Anwalt angeheuert haben soll, wurde Brady jetzt ohne seinen Ehering gesehen.

Tom Brady ohne Ehering unterwegs

Auf Fotos, die von dem US-Portal Page Six veröffentlicht wurden, ist der US-amerikanische Footballer zu sehen, wie er am 16. Oktober ein Hotel verließ und in den Bus stieg, der ihn zu einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Pittsburgh Steelers bringen sollte. Brady trägt auf den Bildern eine hellblaue Jacke und eine marineblaue Hose. Eines fehlt jedoch: Der Ehering am Ringfinger des Quarterbacks. Lediglich eine Armbanduhr schmückt sein Handgelenk - was Spekulationen, dass er und Bündchen sich getrennt haben, befeuerte.