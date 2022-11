Scheidungsdetails: Kim Kardashian erhält 200.000 Dollar monatlichen Unterhalt von West

Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf Dokumente des Obersten Gerichts von Los Angeles County über Einzelheiten der Scheidungsvereinbarung. Demnach müssen sich die Eltern darauf einigen, welche Schule die Kinder besuchen werden und andere Entscheidungen, die Therapie, Beratung oder religiöse Aktivitäten betreffen, so die Post unter Berufung auf das Gerichtsdokument.

Kardashian bekommt Kindergeld, Grundstück

Die Kinder dürfen sich nicht weiter als 60 Meilen (100 km) von Kardashians Haus in Hidden Hills bei Los Angeles entfernen, bevor sie die High School abschließen oder 19 Jahre alt werden, berichtet die Post. Jeder Elternteil wird an den Geburtstagen und anderen besonderen Anlässen Zugang zu den Kindern haben, so die Post.

Ye hat zugestimmt, ein Grundstück in Hidden Hills an Kardashian zu übertragen, die auch Grundstücke in Malibu und Riverside, Kalifornien, und Harrison, Idaho, behalten wird, so die Post.

Keine der beiden Parteien wird dem anderen Ehegatten Unterhalt zahlen, und jeder wird für seine eigenen Schulden aufkommen, berichtete Sky News. Sie werden sich die Kosten für die private Sicherheit, die Schule und die Universität ihrer Kinder teilen, so Sky.