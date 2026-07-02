Scheidung nach 10 Jahren: „Malcolm mittendrin“-Star Frankie Muniz gibt Trennung bekannt

Der Schauspieler und Rennfahrer teilte am 1. Juli in den sozialen Medien mit, dass er und seine langjährige Partnerin, mit der er den fünfjährigen Sohn Mauz Mosley teilt, vor der Scheidung stehen.

Nach zehn Jahren Beziehung und sechs Jahren Ehe geben „Malcolm mittendrin“-Star Frankie Muniz und seine Frau, Schauspielerin und Model Paige Price , ihre Trennung bekannt.

„Lebensupdate! Nach einer Trennungsphase, die wir privat gehalten haben, haben Paige und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden“, schrieb Muniz auf X zu einem gemeinsamen Familienfoto, auf dem er mit Frau und Kind zu sehen ist.

„Nach zehn wunderschönen gemeinsamen Jahren sind wir so gewachsen, dass wir erkannt haben, dass sich unsere Beziehung als tiefe Freundschaft und als gemeinsame Eltern am natürlichsten und stärksten anfühlt“ , fuhr der heute 40-Jährige fort. „Wir haben einen wundervollen Sohn, der der Mittelpunkt unserer Welt ist, und wir sind beide glücklichere und stärkere Eltern geworden durch die Liebe und die gemeinsame Entwicklung.“

Der Serien-Star fügte hinzu, er sei seiner Frau „unendlich dankbar für alles, was sie für mich und unsere Familie getan hat“.

„Sie hat ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit ich meine verwirklichen konnte, und sie war immer meine größte Unterstützerin“, schrieb er. „Dieses Fundament aus Respekt und Freundschaft wird auch weiterhin bestehen.“

„Sind zwei Erwachsene, die wissen, wie man zusammenhält“

Der ehemalige Kinderstar postete zudem ein Video mit dem Kommentar: „Wer sagt, dass man nicht mit der Mutter seines Kindes befreundet bleiben kann?“ Kurz darauf wurde der Beitrag gelöscht und das Paar veröffentlichte zusammen mit der Erklärung einen weiteres Statement.

Paige kommentierte daraufhin: „Frankie, es tut mir so leid, dass du ein altes, lustiges Video von unserer Familie löschen musstest, nur weil die Leute so grausam zu dir sind. Diese Welt ist echt im Arsch... Scheidung ist schlimm, klar – wir freuen uns auch nicht darauf... aber wir sind zwei Erwachsene, die wissen, wie man zusammenhält. Ich kann nicht fassen, dass die Leute das so genau unter die Lupe nehmen.“

Frankie Muniz und Paige Price hatten sich 2016 bei der „Frank Sinatra Celebrity Invitational“-Gala in Indio, Kalifornien, kennengelernt. Im November 2018 verlobten sie sich. Im Oktober 2019 ließen sie sich zunächst heimlich trauen, bevor 2020 offiziell Hochzeit gefeiert wurde. Am 22. März 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten Muniz und Price im April bei der New Yorker Premiere der Fortsetzung von „Malcolm mittendrin“.