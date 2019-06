Scheidung eingereicht: Fergie bereit für den nächsten Schritt

Über die Gründe für das Ehe-Aus hielt sich das Paar bisher bedeckt. In der Vergangenheit wurde aber immer wieder gemunkelt, dass Duhamel Fergie fremdgegangen sein soll. Jahrelang versuchte das Paar seine Beziehungsprobleme mithilfe einer Paartherapie in den Griff zu bekommen. Schließlich kam es doch zu einer endgültigen Trennung. Angeblich soll auch Fergies Karriere die Ehe belastet haben. "Fergie war sehr auf ihr neues Album fokussiert. Sie lebte wieder ein Rockstar-Leben und Josh hatte das Gefühl, sie würde in ihre alten Muster zurückfallen", hieß es kurz nach der Trennung über die einst partywütige Sängerin.

Fergie will nicht mehr Duhamel heißen

Nach ihrer Hochzeit mit Duhamel hatte Fergie, die eigentlich Stacy Ann Ferguson heißt, den Nachnamen ihres Ehemannes angenommen. Wie TMZ berichtet, will die Musikerin nun aber ihren Mädchennamen zurück. Laut Gerichtsunterlagen soll Fergie die Forderung stellen, künftig nicht mehr Duhamel zu heißen. Ansonsten dürfte die Scheidung friedlich zu verlaufen: Fergie soll gemeinsames Sorgerecht beantragt haben.