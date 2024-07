Schauspielerin Vanessa Hudgens: Das Baby ist da

In einem engen schwarzen Kleid hatte 35-Jährige im März mit auf den Bauch gelegten Händen bei den Oscars auf dem roten Teppich posiert und so ihre Schwangerschaft enthüllt. Während sie die "Pre-Show" moderierte, nahm sie Glückwünsche ihrer Co-Moderatorin Julianne Hough entgegen, wie der Sender ABC berichtete.

Zu Beginn der Show auf dem roten Teppich sagte Hudgens demnach: "Ich kann mich ganz offensichtlich auf einiges freuen". Auch beruflich läuft es gut: Seit 5. Juni ist Hudgens mit Schauspieler Will Smith in "Bad-Boys: Ride or Die" zu sehen sein.