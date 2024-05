Will Smith: Filmten bei "Bad Boys" um Vanessa Hudgens' Babybauch herum

US-Schauspielerin und Sängerin Vanessa Hudgens erwartet derzeit ihr erstes Kind. In einem engen schwarzen Kleid posierte die 35-Jährige im März mit auf den Bauch gelegten Händen bei den Oscars auf dem roten Teppich und enthüllte so ihre Schwangerschaft. Während sie die "Pre-Show" moderierte, nahm sie Glückwünsche ihrer Co-Moderatorin Julianne Hough entgegen, wie der Sender ABC berichtete.

Zu Beginn der Show auf dem roten Teppich sagte Hudgens demnach: "Ich kann mich ganz offensichtlich auf einiges freuen". Auch ein neuer Film steht an: Ab 5. Juni wird Hudgens mit Schauspieler Will Smith in "Bad-Boys: Ride or Die" zu sehen sein.

Sehen Sie hier den Trailer:

Die Dreharbeiten für die Action-Komödie begannen laut dem US-People-Magazin im März 2023, waren aufgrund des Streiks der Hollywood-Schauspieler und Drehbuchautoren im vergangenen Jahr aber unterbrochen worden. Als man schließlich weitermachen konnte, habe sich die Crew etwas überlegen müssen, deutete Smith jetzt im Interview mit dem Promiportal Entertainment Tonight an. "Als sie zurückkam und wir den Film fertigstellen mussten, ging es darum, herauszufinden, wie wir um den Babybauch herum filmen konnten", schilderte der Schauspieler. Hudgens arbeite hart, so Smith. Er habe sie bei den Stunts ermutigt: "Ich sagte: 'Mach dir keine Sorgen. Du kannst deinem Kind dann sagen, dass es mit dir in dieser Szene war", so Smith.

© APA/AFP/MICHAEL TRAN Vanessa Hudgens

Hudgens hatte laut ABC im Dezember ihren Partner Cole Tucker geheiratet, einen Baseballspieler bei den Seattle Mariners. Bekannt wurde sie durch die Filmreihe "High School Musical". Dass US-Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence zum vierten Mal als "Bad Boys" auf die Leinwand zurückkehren wollen, stand länger fest. Mit einem gemeinsamen Video kündigte das Duo Anfang 2023 auf Instagram die Pläne für "Bad Boys 4" an. Die belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah, die 2020 "Bad Boys for Life" inszeniert hatten, kehrten für Teil vier zurück. Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik", "Top Gun") ist als Produzent an Bord. Der erste "Bad-Boys"-Film mit Smith und Lawrence als das Polizistenduo Mike Lowrey und Marcus Burnett in Miami war 1995 erschienen, die erste Fortsetzung der Action-Komödie folgte 2003 - beide Filme unter der Regie von Michael Bay. Smith hatte bei der Oscar-Gala im März 2022 für Aufsehen gesorgt, als er dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste. Dieser hatte zuvor einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht. In der Oscar-Nacht gewann Smith den Hauptdarsteller-Oscar für seine Rolle in dem Tennisdrama "King Richard". Als Folge des Ohrfeigen-Eklats wurde er für zehn Jahre von Academy-Events ausgeschlossen.