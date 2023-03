Schauspielerin Tanja Szewczenko verabschiedet sich von ihrem Vater

In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story teilte Szewczenko mit ihren Followerinnen und Followern, warum sie sich entschied, den Tod ihres Vaters öffentlich zu machen. Sie habe überlegt, sei aber zum Entschluss gekommen, "dass es wichtig ist, dass man über Dinge spricht. Weil man dann feststellt, dass man vielleicht nicht so alleine ist". Sie habe sich nach der Trennung ihrer Eltern, nach der "jeder seinen Weg ging, irgendwann damit arrangiert", so die Schauspielerin, und trotzdem oft an ihn gedacht, sich gefragt, wie sein Leben laufe. Der Brief, in dem sie vom Ableben ihres Vaters erfuhr, habe sie aus der Bahn geworfen, sagt sie sichtlich emotional.