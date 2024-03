Schauspielerin Kate Beckinsale im Spital

Schauspielerin Kate Beckinsale ("Aviator") veröffentlichte Fotos, die sie sichtlich angeschlagen in einem Spitalsbett zeigen. In der Bildunterschrift bedankte sie sich bei ihrer Mutter und übermittelte Glückwünsche zu ihrem Geburtstag und zum britischen Muttertag.

"Danke an alle, die uns lieben und uns unterstützen, wenn es nicht so gut läuft, und die versuchen, dafür zu sorgen, dass es ein paar Dinge gibt, die gut laufen. Und danke an jene, sie sich um unsere Hunde kümmern, wenn wir es nicht können, und die uns an glückliche Zeiten erinnern, wenn wir es nicht können. Und an die, die auftauchen, wenn wir krank sind und bei uns sitzen. Und an die, die Luftballons schicken und die sich melden und uns mit Liebe aus dem Brunnen ziehen", kommentierte Beckinsale ihren Post weiter.

Warum sie in medizinischer Behandlung ist, verriet die Schauspielerin nicht.