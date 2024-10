Benéts Namen nannte Berry im Podcast nicht. Laut Us Weekly sei aber bekannt, dass er sich 2002 wegen seiner Sexsucht in Behandlung begeben habe. Auch von Fremdgehgerüchten ist da die Rede.

Prince bat Berry um ein Date

Übrigens: Auch Popikone Prince hat sie nach Worten von Berry einmal auf ungewöhnliche Weise gefragt, ob sie mit ihm ausgehen will: "Prince hat mich um ein Date gebeten", sagte die 58-Jährige kürzlich in der Show von US-Moderator Jimmy Kimmel. Demnach war sie bei einem Konzert des Musikers in Los Angeles. Den Schilderungen Berrys zufolge schickte Prince jemanden mit einem Zettel zu ihr, auf dem geschrieben stand: "Magst du mich? Ja oder nein?" Sie kreuzte "ja" an. Kurze Zeit später kam ein weiterer Zettel: "Würdest du mit mir ausgehen?" Diesen Zettel behielt sie. Kimmel fragte als Scherz: "Kann ich ihn haben?" Prince war im April 2016 gestorben. Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker erlangte mit dem Album "Purple Rain" im Jahr 1984 Weltruhm.

Das frühere Bond-Girl ("Stirb an einem anderen Tag") ist nach Angaben des People-Magazins seit 2020 mit ihrem Partner Van Hunt zusammen. Im Februar 2021 veröffentlichte Berry auf Instagram ein Video, demzufolge sie das Valentinstags-Wochenende mit dem Sänger verbracht hatte. Sie war zuvor außer mit Benét noch mit dem Schauspieler Olivier Martinez und dem Baseballspieler David Justice verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Martinez hat sie einen Sohn, aus ihrer Beziehung mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry eine Tochter.

Mit ihrem aktuellen Partner kann sich Berry eine vierte Hochzeit vorstellen. "Die Sache ist die: Er ist der Mann, den ich hätte heiraten sollen", sagte sie dem US-Portal Entertainment Tonight. Sie fügt hinzu: "Ich hoffe, dass ich das tue."