Halle Berry: Musste für neuen Film lernen, Eichhörnchen zu häuten

Oscar-Preisträgerin Halle Berry ("Monster's Ball") hat eigenen Angaben zufolge für ihren neuen Film "Never Let Go" gelernt, Eichhörnchen zu häuten.

Die Arbeit an dem Thriller, in dem sie eine Mutter spielt, die mit ihren Söhnen in einem Wald überleben muss, sei "eine Herausforderung gewesen", zitierte das Magazin The Hollywood Reporter die 57-Jährige am Mittwoch nach einem Event in Las Vegas. Sie habe "in dieser Welt, die sich so fremd anfühlte, eine Realität schaffen" müssen. "Ich musste wirklich ein Eichhörnchen häuten."