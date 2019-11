Schauspielerin Adèle Haenel zeigt Regisseur wegen Belästigung an

Die französische Schauspielerin Adèle Haenel zeigt den Filmregisseur Christophe Ruggia wegen sexueller Übergriffe an. Ihre Anwälte teilten am Dienstag in Paris mit, sie übernehme damit "Verantwortung" als öffentliche Figur. Die 30-Jährige wirft dem Regisseur vor, sie ab dem Alter von zwölf Jahren beim Dreh zu ihrem ersten Film bedrängt zu haben. Ruggia bestreitet die Angaben.

Die Schauspielerin wirft dem Filmemacher "unsittliche Berührungen" und " Belästigung" vor. Sie führt unter anderem Küsse in den Nacken und andere Berührungen an, während sie mit Ruggia ihren ersten Film "Les Diables" (deutscher Titel: "Kleine Teufel") drehte, der 2002 in die Kinos kam.