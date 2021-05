Schauspieler Seth Rogen spricht über gewollte Kinderlosigkeit

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es bei Seth Rogen derzeit rund. Er wird bald in einem neuen Film von Hollywoodregisseur Steven Spielberg ("Der weiße Hai") zu sehen sein. Dieser arbeitet an einem Spielfilm, der an seine Kindheit angelehnt ist. Die Hauptrolle soll dabei Paul Dano ("There Will Be Blood") übernehmen. Neben dem 36-Jährigen und Rogen wurde auch Michelle Williams ("Manchester by the Sea") verpflichtet, teilte Spielbergs Produktionsfirma Amblin auf Twitter mit. In dem autobiografisch geprägten Film soll Dano eine Figur in Anlehnung an Spielbergs Vater Arnold spielen, berichten die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter. Williams übernimmt die Mutter-Rolle, Rogen stellt einen Onkel dar.