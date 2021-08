Schauspieler Ryan Reynolds sorgt sich um egoistische Gesellschaft

Hollywoodstar Ryan Reynolds ("The Voices") macht sich Sorgen um den Egoismus der Menschen. "Ich bin über eine Gesellschaft besorgt, in der wir zu sehr auf uns selbst schauen, ohne Neugier für andere", sagte der 44-Jährige im Interview der italienischen Zeitung La Repubblica (Samstag). Er hätte gerne, dass man wieder dazu übergehe, wertfrei zu beobachten, vor allem in den sozialen Medien.