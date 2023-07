Schauspieler Jeffrey Carlson stirbt mit 48 Jahren

Der US-Serien-Star Jeffrey Carlson ist tot. Er starb laut Medienberichten im Alter von 48 Jahren. Kollegen, wie der Theaterkritiker Adam Feldman, machten die Nachricht vom Ableben des Schauspielers via Social Media öffentlich. "RIP Jeffrey Carlson, Star am Broadway (Billy in "The Goat", Marilyn in "Taboo") und im Fernsehen (die bahnbrechende trans Figur Zoe in "All My Children"). Ein starker Schauspieler und ein schmerzlicher Verlust", schrieb er am Sonntag auf Twitter.