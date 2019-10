Schauspieler Jannik Schümann vertreibt Mutproben-Adventskalender

O du peinliche Weihnachtszeit: Der deutsche Schauspieler Jannik Schümann hat mit fünf Freunden den " Adventschallenger" (zu deutsch: "Adventsherausforderer") entworfen - eine Box mit 24 zum Teil äußerst peinlichen Aufgaben. "Höre eine Stunde 'Last Christmas'" oder: "Trage deine Hose einen Tag falsch herum" sind dabei noch die harmlosesten Mutproben.

Mutproben unter Freunden

"Unser Freundeskreis spielt das Spiel seit Jahren im Advent. Auf jeder Party erzählen wir davon und die Idee kommt immer gut an. Wir müssen das jetzt einfach mit der Öffentlichkeit teilen", sagte der 27-jährige Schümann. Der Kalender ist vor allem für Freunde gedacht. Es enthält neben den Aufgaben auch Zubehör, um einige der Mutproben zu erfüllen.

Was ist Schümann selbst peinlich? "Einmal habe ich meinen Joker genommen, als ich mit dem Anzug in die Uni gehen sollte. Das hätte ich unfassbar peinlich gefunden, mit Anzug, Hemd und Krawatte in der Vorlesung neben den Berliner Hipstern zu sitzen."

Schümann und seine Freunde nehmen bis zum 15. November auf ihrer Homepage Bestellungen für ihren etwas anderen Adventskalender an. Bis zu sechs Boxen können Besteller für sich und den Freundeskreis kaufen, der Preis für ein Paket liegt zwischen 26 und 35 Euro.

Schümann feierte Ende September Premiere mit seinem neuen Film "Dem Horizont So Nah". Die Liebesgeschichte kommt am 10. Oktober in die Kinos.