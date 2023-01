Schauspieler Gerard Butler hatte Säure-Unfall am Filmset

"Ich gebe für meine Arbeit eben alles", erzählte der britische Schauspieler Gerard Butler (53) in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers". So kam es auch zu einem kleinen Unfall bei den Dreharbeiten zum Film "Plane" in Puerto Rico.

In einer Szene sollte Butler ein Flugzeug untersuchen. "Jedes Mal, wenn ich meine Hände herausholte, waren sie voller Blut und einer grünen Flüssigkeit." Das wäre ja noch gar nicht so schlimm gewesen, wenn sich Butler nicht mit den Händen übers Gesicht gerieben hätte.

"Plötzlich spürte ich es in meinem Hals, in meinem Mund, in meiner Nase und meinen Augen. Es brannte im ganzen Gesicht, stundenlang". Denn die mysteriöse grüne Flüssigkeit war Phosphorsäure.

Wie sich das Hoppala auf die Szene auswirkte, kann man ab Februar im Kino sehen.