Schaulaufen in Cannes: Johnny Depp ist zurück am roten Teppich

In Cannes haben die 76. Internationalen Filmfestspiele mit großem Staraufgebot auf dem roten Teppich begonnen. Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr mit dem Historiendrama "Jeanne du Barry". Darin zu sehen: Schauspieler Johnny Depp (59), der auch zur Eröffnung mit seinen Schauspielkollegen am Dienstag dabei war.

Wegen des schmutzigen Prozessspektakels mit Ex-Frau Amber Heard hatte es zuletzt kritische Stimmen über die Entscheidung gegeben, das Festival mit ihm zu eröffnen. Von seinen Fans wurde Depp am Montag jedoch kreischend empfangen ("Johnny, Johnny, Johnny").

