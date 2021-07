Schau! Ein neues Gesicht: Conny Kreuter moderiert "schauLeben"

Über Puls4, W24 und Radio Max fand sie jetzt ihren Weg als Moderatorin zu schauTV – ab heute Montag ist sie mit der neuen Vorabendsendung „ schauLeben“ am Schirm. „Das ist ein echtes Herzensprojekt. Wir haben nur schöne Inhalte, praktische Tipps und Tricks für ein leichteres Leben. Bringen Stories der Stars und Sternchen, aber vor allem sind wir verstärkt in den drei Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland unterwegs und bringen die Geschichten aus der Region. Wir sind nah am Leben! Also, wer mal wieder den Fernseher einschalten will um Informatives, Lustiges und Schönes zu sehen, dann Montag bis Freitag um 17.45 Uhr schauTV aufdrehen. Ich freu mich sehr!“