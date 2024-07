Schadensbegrenzung mit Qualen verbunden: Theresia Fischer über erneute Bein-OP

Obwohl Theresia Fischer bei der Castingsendung "Germany's Next Topmodel" 2019 nur den 11. Platz erreichte, ist sie als Kandidatin deutlich mehr in Erinnerung geblieben, als so manch andere Finalistin der Show. Der Grund: Theresia Fischer ließ sich mit einer umstrittenen Operation zweimal (im Jahr 2016 und im Jahr 2022) die Beine verlängern.

Von ursprünglich 1,70 Meter "wuchs" sie somit auf stolze 1,84 Meter heran. Kostenpunkt: rund 140.000 Euro.