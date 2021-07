Scarlett Johansson und Colin Jost sollen erstes gemeinsames Kind erwarten

Auch der "Black Widow" -Vorführung am Freitag in den Hamptons ist Johansson ferngeblieben, an der ihr Co-Star David Harbour teilnahm. Und das, obwohl sie und Jost ein Haus in Montauk, unweit des Veranstaltungsortes, besitzen. "Scarlett verbringt normalerweise einen Großteil des Sommers draußen in Amagansett und Montauk, und man sieht sie oft mit ihren Hunden am Strand spazieren oder Kaffee trinken. Aber diesen Sommer scheint es, als ob sie absichtlich versucht, sich zurückzuhalten." Lediglich bei Zoom-Auftritten hat sich Johansson zuletzt blicken lassen.

Bestätigt wurden die Schwangerschaftsgerüchte bisher aber nicht.

Aus ihrer vergangenen Beziehung mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac hat Johansson bereits eine Tochter namens Rose, die im September 2014 das Licht der Welt erblickt hat. Das Paar traute sich kurz nach der Geburt, ließ sich aber zwei Jahre später scheiden. Seit Mai 2017 ist Johansson mit dem US-amerikanischen Komiker Colin Jost liiert. Im Oktober vergangenen Jahres wurde geheiratet.