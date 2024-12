Die US-Schauspielerin Kerry Washington (47) ist mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood ausgezeichnet worden. Washington habe die 2.796. Sternenplakette auf dem berühmten Gehsteig bekommen, teilten die Veranstalter mit.

Washington wurde unter anderem mit der Hauptrolle in der Serie "Scandal" berühmt. Sie auch aus dem Film "Django Unchained" von Quentin Tarantino und der Prime-Video-Serie "Little Fires Everywhere" (an der Seite von Reese Witherspoon) bekannt.