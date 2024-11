Sohn von Sänger Sasha trug im Kindergarten Rock - mit Konsequenzen

Der deutsche Sänger Sasha lieferte (teilweise auch unter dem Alias "Dick Brave") in den vergangenen Jahrzehnten mit Songs wie "If You Believe", "I feel loneley" und "Lucky day" bereits mehrere Chartshits ab. Auch privat ist der heute 52-Jährige erfolgreich unterwegs: Seit 2015 ist er skandalfrei mit Julia Röntgen, die auch seine Managerin und gleichzeitig Kinderbuch-Autorin ist, zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn Otto wurde 2018 geboren. Die Familie lebt in der Nähe von Hamburg.