Was für ein Coup: Das nicht ganz ernst genommene "Küken" einer vergangenen "Germany's Next Topmodel"-Show hat sich einige Kilos angefuttert und startet nun als Plus Size Model durch. Schon vor einigen Monaten berichtete die deutsche Presse von Sarina Nowaks Versuch, in den USA bekannt zu werden.

Model für "Sports Illustrated"

Jetzt scheint der Durchbruch tatsächlich geschafft. Sarina hat einen extrem begehrten Job an Land gezogen. Als einziges Plus Size Model wird sie auf der Bademodenschau von dem legendären Magazin "Sports Illustrated" zu sehen sein.

photo by @julia_kiecksee ???????? swimsuit from @hausofpinklemonaid ???? #siswim #siswimsearch #curvy #embraceyourcurves ???? Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK ????????✨❤️???????????????????????????? (@sarina_nowak) am 10. Jun 2017 um 11:32 Uhr

Das Fitnessmagazin machte schon Models wie Heidi Klum oder Kate Upton in den USA bekannt. Diese waren allerdings am Cover der Zeitschrift zu sehen. Aber wer weiß, wenn Sarina so weitermacht, ist auch dieser Karriereschritt bald möglich.

Auf Instagram folgen der sinnlichen und äußerst einnehmenden Blondine, die in den letzten Wochen noch einige Kilos zugenommen hat, schon fast 200.000 Personen. Bei "GNTM" sah man ihr Potenzial aber noch nicht. Damals hungerte sie aber auch noch für eine Modelfigur. Heute will sie sich nicht mehr so kasteien.