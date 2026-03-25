"Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar erinnert sich im Interview mit People über die besondere Verbindung, die zwischen ihr und Schauspielerin Shannen Doherty bestand. Doherty, bekannt aus den Serien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed", verstarb 2024 im Alter von 54 Jahren an den Folgen von Brustkrebs Gellar und Doherty lernten sich kennen, als sie beide jeweils die Hauptrolle in den Serien "Buffy" und "Charmed" spielten, damals waren die Schauspielerinnen in ihren Zwanzigern. Die beiden verband bis zu Dohertys Tod eine enge Freundschaft.

Laut People hätte kürzlich jemand gesagt, Gellar und Doherty hätten "den Spaß ihres Lebens miteinander genossen", und Gellar stimmte zu: "Das ist die beste Beschreibung, die ich je gehört habe", lacht sie. Die beiden Serienstars verstanden sich von Anfang an blendend, wie Gellar betont: "Ich habe darauf geachtet, dass ich niemals etwas bereue, wenn es um Shannen geht, und ich denke, wir haben das wirklich gut gemacht. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas bereuen."

Gemeinsame Pläne und unvergessliche Momente Ein Traum, den die beiden Frauen nie zusammen verwirklichen konnten, war eine große Reise nach Italien. "Diese eine Sache, an die ich mich erinnere, die Shannen unbedingt machen wollte, war eine große Weltreise nach Italien", so Gellar. Doherty habe schließlich Italien ohne sie besucht, was für Gellar das Wichtigste sei: "Ich konnte damals nicht mitkommen." Dennoch betont der "Ready Or Not 2"-Star, wie wertvoll die gemeinsame Zeit war: "Aber wir haben die Zeit, die wir hatten, nicht verschwendet. Und wenn sie sagte: 'Hey, ich habe eine Idee für ein verrücktes Abenteuer!', dann war ich dabei und sagte: 'Okay, lass uns das machen!'"

Gellar über den Wert der Zeit Gellar macht sich im Interview über den Verlust von geliebten Menschen Gedanken: "Jeder verliert Menschen im Leben, und oft ist das nicht fair." Doch im Fall von Doherty sei der Verlust obendrein ein öffentlicher gewesen, was das Verarbeiten des Todes ihrer Freundin noch schwieriger für sie machte. "Ja, es [mein Verlust] war vielleicht in größerem Umfang, weil ihr alle Zeugen davon wart", so Gellar. "Und man lernt diese Dinge – man lernt, dass die Zeit flüchtig ist, und dass man die Zeit, die man hat, nutzen muss. Besonders, weil die Welt sich heute so schnell bewegt. Wir könnten innehalten und diese Momente verpassen."