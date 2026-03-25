Sarah Michelle Gellar: Ihre Verbindung zu Sängerin Adele

Das sei allen anderen Eltern der Kinder in der Vorschule auch so gegangen, inklusive Schauspielerin Reese Witherspoon , erzählte die 48-Jährige in der " Kelly Clarkson Show". Alle Kinder hätten sich mit Angelo , dem Sohn von Adele, zum Spielen verabreden wollen.

Die US-Schauspielerin Sarah Michelle Gella r hat sich eigenen Angaben zufolge nicht getraut, mit der Sängerin Adele eine Verabredung für ihre Kinder zum Spielen auszumachen.

"Aber keiner von uns wollte fragen. Wir waren alle so nervös." Schließlich sei die 37-Jährige - die mit Songs wie "Skyfall" weltberühmt wurde - dann mit ihrem Sohn zurück nach London gezogen. Auf dem Spielplatz seien sie sich aber ein paar Mal begegnet und die Sängerin sei "absolut liebenswert" gewesen.

Gellar, die vor allem mit ihrer Rolle in der Erfolgsserie "Buffy - im Bann der Dämonen" sowie Filmen wie "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Eiskalte Engel" bekannt wurde, ist seit 2002 mit ihrem Schauspielkollegen Freddie Prinze Jr. verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.