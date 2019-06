Sarah Lombardi: Harte Kritik von Oliver Pocher-Freundin Aly

Das Model bejahte und erklärte weiter: "Ich denk mir nur, sowas vergisst das Internet nicht. Und was passiert? Im Kindergarten, in der Grundschule wird's dann heißen: 'Haha, Hosenscheißer'. Wir wissen ja alle, wie Kinder sein können. Das ist unverantwortlich, weil das Kind hat's später nicht leicht."

Auch Comedian Oliver Pocher (41) findet es fragwürdig, Kinder in den Augen der Öffentlichkeit großzuziehen. Es sei seiner Meinung nach problematisch, Kinderfotos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. "Prominente, die ihre Kinder im Internet vermarkten, finde ich total daneben und asozial", so Pocher gegenüber RTL.