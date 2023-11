Sarah Engels Opfer von häuslicher Gewalt: "Hätte es niemals akzeptieren dürfen"

Fans von Sarah Engels sind entsetzt, nachdem die deutsche Sängerin offen zugegeben hat, in der Vergangenheit ein Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Anlässlich des "Orange Day" (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) teilte die zweifache Mutter an die traumatisierenden Erlebnisse, die sie bis heute nicht vergessen kann.

Sarah Engels machte sich selbst für Gewalt verantwortlich

"Ich selbst habe in meiner Vergangenheit auch leider Erfahrung mit häuslicher Gewalt machen müssen", verriet sie in einer Instagram-Story. Jetzt möchte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin andere betroffene Frauen dazu ermutigen, offen über das Thema zu sprechen.