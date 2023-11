Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt unter mysteriösen Umständen gestorben

Einer der sechs Adoptiv-Söhne von Frédéric Prinz von Anhalt, ist mit nur 51 Jahren völlig unerwartet unter mysteriösen Umständen gestorben, berichtet die deutsche Bild-Zeitung. Die Staatsanwaltschaft Essen soll den Tod von Alexander von Anhalt bestätigt haben.

Frédéric Prinz von Anhalt: "Meine Trauer hält sich in Grenzen"

Ein Notarzt habe am Montag ihn am Montag in den frühen Morgenstunden nicht retten können. Die Todesursache sei unbekannt. Es würde aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen geben.

