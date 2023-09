Sarah Burton verriet nicht mal ihrer Mutter, dass sie Kates Hochzeitskleid entwarf

Blickfang des Hochzeitskleides war vor allem das transparente Spitzenoberteil, das Schultern und Arme bedeckte. Darüber zogen sich Blumenranken, die die vier Teile Großbritanniens symbolisierten: englische Rose, schottische Distel, walisische Osterglocken, irisches Kleeblatt.

Der Spitzenbesatz der Robe war in aufwendiger Handarbeit von der "Royal School of Needlework" gefertigt worden, die sich für die Bewahrung alter Handarbeitstechniken einsetzt. Die dabei verwendete Technik stammt aus den 1820er Jahren und wurde in Irland entwickelt. Auch der Schleier wurde in der dort gefertigt und mit handgestickten Blumen dekoriert.

Das Mieder und der Rock des Kleides wurden aus elfenbeinfarbener und weißer Gaze gefertigt und sollten an eine sich öffnende Blüte erinnern. Die Schleppe maß 2,70 Meter und war damit fast fünf Meter kürzer als die Schleppe Dianas, deren Kleid stolze 7,62 Meter maß. Sämtliche Stoffe stammen nach Angaben des Palastes von britischen Firmen. Die Gestaltung der Taille erinnerte an die viktorianische Korsett-Tradition, eines der Markenzeichen von Alexander McQueen: An die eng geschnittene Taille werden Hüftpolster angesetzt, die dem Rock eine schwingende Form geben.

Das Diadem war eine Leihgabe von Williams inzwischen verstorbener Großmutter Queen Elizabeth II. Das Cartier-Stück aus dem Jahr 1936 war ein Geschenk des Vaters der Queen, Königs George VI., an seine Frau gewesen. Elizabeth hatte den Kopfschmuck zu ihrem 18. Geburtstag bekommen. Kates Ohrringe waren ein Geschenk ihrer Eltern und zeigten Eichenblätter.