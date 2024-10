Handy als Waffe?

In der BBC-Show berichtet Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit", "Phantastische Tierwesen") unter anderem von der intensiven körperlichen Vorbereitung auf seine Serie "The Day of the Jackal", für die er Selbstverteidigung gelernt hat. Von einem Profi lernte er unter anderem, sein Handy im Kampf als Waffe einzusetzen.

Paul Mescal (28), der in dem demnächst erscheinenden Film "Gladiator II" mitspielt, machte sich über die Idee lustig, sich mit einem Telefon vor einem möglichen Angreifer zu schützen. "Wer denkt schon daran?“, fragte er und tat so, als würde er ein Handy zücken. "Wenn mich jemand tatsächlich angreift, werde ich nicht sagen: Handy!", spottet er.