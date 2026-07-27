Sandra Bullock wird 62: Schwester gratuliert mit ungesehenem Kinderfoto

„Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwester. Ich hab dich so lieb“, schrieb Gesine Bullock-Prado unter ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, auf dem die Geschwister als Kinder zu sehen sind. Sandra Bullock ist auf dem Bild mit Zahnlücke zu sehen. Liebevoll umarmt sie ihre jüngere Schwester.

Gesine, die als Konditorin und Fernsehpersönlichkeit arbeitet und früher Präsidentin von Fortis Films war, markierte Bullocks Instagram-Account, den die Schauspielerin im April dieses Jahres eröffnet hat. Zuvor war der Hollywoodstar nicht mit einem eigenen Account auf Social Media vertreten.

Sandra Bullock hat schwere Zeiten hinter sich: 2023 starb ihr langjähriger Partner Bryan Randall, den die Schauspielerin selbst einmal als „Liebe ihres Lebens“ bezeichnet hat. Drei Jahre lang hatte der US-amerikanische Fotograf gegen ALS gekämpft, ohne dass die Öffentlichkeit davon gewusst hat. Randall verstarb im Alter von 57 Jahren. Bullock hatte sich zuvor aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um möglichst viel Zeit mit ihrem schwer kranken Partner zu verbringen. In seinen letzten Momenten war sie an seiner Seite. Schließlich musste sie sich von Randall verabschieden. Seitdem ließ sich die Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit blicken.

Sandra Bullock: Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht

Im November wurde der „Speed“-Star nach elf Monaten zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Inzwischen tastet sie sich auch langsam an ein Comeback heran.

Beruflich war Bullock zuletzt im Jahr 2022 im Film „Bullet Train“ zu sehen. Danach hat sie sich für eine Auszeit von der Schauspielerei entschieden. Nachdem sie und Nicole Kidman vor mehr als 25 Jahren in der Komödie „Practical Magic“ (1998; deutscher Titel: „Zauberhafte Schwestern“) das Kinopublikum verhext hatten, wurde im Mai 2025 bekannt, dass die beiden Oscar-Preisträgerinnen in einer geplanten Fortsetzung erneut in die Rollen der Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens schlüpfen werden. Das Studio Warner Bros. gab den Kinostart für September 2026 an.