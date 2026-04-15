Großes Comeback von Sandra Bullock - mit gleich zwei Neuigkeiten 

Sandra Bullock hat schwere Zeiten hinter sich: 2023 starb ihr langjähriger Partner Bryan Randall, den die Schauspielerin selbst einmal als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet hat. Drei Jahre lang hatte der US-amerikanische Fotograf gegen ALS gekämpft, ohne dass die Öffentlichkeit davon gewusst hat. Randall verstarb im Alter von 57 Jahren. Bullock hatte sich zuvor aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um möglichst viel Zeit mit ihrem schwer kranken Partner zu verbringen. In seinen letzten Momenten war sie an seiner Seite. Schließlich musste sie sich von Randall verabschieden. Seitdem ließ sich die Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit blicken.

Sandra Bullock: Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht

Im November des letzten Jahres wurde der "Speed"-Star zum ersten Mal in elf Monaten in der Öffentlichkeit gesichtet. Inzwischen tastet sie sich auch langsam an ein Comeback heran.

Beruflich war Bullock zuletzt im Jahr 2022 im Film "Bullet Train" zu sehen. Danach hat sie sich für eine Auszeit von der Schauspielerei entschieden. Im Oktober 2024 nahm Bullock an einem Screening zum 30. Jubiläum ihres Action-Films "Speed" in Hollywood teil.