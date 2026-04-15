Großes Comeback von Sandra Bullock - mit gleich zwei Neuigkeiten
Sandra Bullock hat schwere Zeiten hinter sich: 2023 starb ihr langjähriger Partner Bryan Randall, den die Schauspielerin selbst einmal als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet hat. Drei Jahre lang hatte der US-amerikanische Fotograf gegen ALS gekämpft, ohne dass die Öffentlichkeit davon gewusst hat. Randall verstarb im Alter von 57 Jahren. Bullock hatte sich zuvor aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um möglichst viel Zeit mit ihrem schwer kranken Partner zu verbringen. In seinen letzten Momenten war sie an seiner Seite. Schließlich musste sie sich von Randall verabschieden. Seitdem ließ sich die Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit blicken.
Sandra Bullock: Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht
Im November des letzten Jahres wurde der "Speed"-Star zum ersten Mal in elf Monaten in der Öffentlichkeit gesichtet. Inzwischen tastet sie sich auch langsam an ein Comeback heran.
Beruflich war Bullock zuletzt im Jahr 2022 im Film "Bullet Train" zu sehen. Danach hat sie sich für eine Auszeit von der Schauspielerei entschieden. Im Oktober 2024 nahm Bullock an einem Screening zum 30. Jubiläum ihres Action-Films "Speed" in Hollywood teil.
"Zauberhafte Schwestern": Auf dem roten Teppich mit Nicole Kidman
Nachdem sie und Nicole Kidman vor mehr als 25 Jahren in der Komödie "Practical Magic" (1998; deutscher Titel: "Zauberhafte Schwestern") das Kinopublikum verhext hatten, wurde im Mai 2025 bekannt, dass die beiden Oscar-Preisträgerinnen in einer geplanten Fortsetzung erneut in die Rollen der Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens schlüpfen werden. Das Studio Warner Bros. gab den Kinostart für September 2026 an.
Bei einer Promo für den gemeinsamen Film absolvierte Bullock an der Seite von Kidman in Las Vegas ihr Red-Carpet-Comeback. Es handelte sich um Bullocks ersten Auftritt auf dem roten Teppich seit dem Herbst 2024. Das alleine wäre schon berichtenswert, doch die Schauspielerin stellte mit ihrem Eyecatcher-Outfit sicher, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Sandra Bullock präsentierte sich in einem knallroten Hosenanzug. Den Blazer trug sie offen und verzichtete dabei auf ein Hemd oder Shirt - wodurch ein gewagter schwarzer Leder-BH zur Geltung kam.
Ihre Kollegin Kidman hielt sich mit einem komplett schwarzen, weitaus konservativeren Outfit modisch eher zurück, wodurch sie Bullock den großen Auftritt überließ.
Eines hatten die beiden Damen allerdings gemeinsam: Optisch scheinen sie seit Beginn ihrer Karrieren kaum gealtert zu sein.
Sandra Bullock tritt Instagram bei
Mit ihrem Red-Carpet-Comeback war es für Sandra Bullock aber nicht getan. Der Filmstar, der sich bisher von Social Media ferngehalten hatte, überraschte diese Woche auch mit einem Instagram-Beitritt. Bullocks offizieller Account hat als Profilbild ein altes Kinderfoto von ihr.
Ihr erster Post? Mitternachts-Margaritas.
Zu sehen hier:
Unterstützung bei ihrem Instagram-Debüt bekam Bullock von ihren Freundinnen Jennifer Aniston und Kidman, die ihren ersten Beitrag freudig kommentierten. "Sie ist hier!", schrieb Aniston, während Kidman meinte: "Ich trinke jederzeit gerne Margaritas mit dir."
Auch Reese Witherspoon ("Instagram ist jetzt viel besser") und Sarah Paulson ("Da ist sie ja!!!") und viele andere Stars zeigten sich über den Instagram-Beitritt erfreut.
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