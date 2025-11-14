Erster Auftritt in 11 Monaten: So geht es Sandra Bullock nach schwerem Verlust
2023 starb Sandra Bullocks langjähriger Partner Bryan Randall, den die Schauspielerin selbst einmal als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet hat. Drei Jahre lang hatte der US-amerikanische Fotograf gegen ALS gekämpft, ohne dass die Öffentlichkeit davon gewusst hat. Randall verstarb im Alter von 57 Jahren. Bullock hatte sich zuvor aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um möglichst viel Zeit mit ihrem schwer kranken Partner zu verbringen. In seinen letzten Momenten war sie an seiner Seite. Schließlich musste sie sich von Randall verabschieden. Seitdem lässt sich Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit blicken.
Sandra Bullock: Erste Sichtung seit fast einem Jahr
Nun haben Paparazzi Bullock ausnahmsweise mal wieder vor die Linse bekommen. Zum ersten Mal in elf Monaten wurde der "Speed"-Star in der Öffentlichkeit gesichtet, als sie Mittwoch mit ernstem Gesichtsausdruck bei einer Autofahrt durch Los Angeles fotografiert wurde. Ihr 15-jähriger Sohn Louis saß auf dem Beifahrersitz. Auch Bullocks Hund war bei der Fahrt mit dabei (zu sehen hier).
Der Tod ihres geliebten Partners ist inzwischen über zwei Jahre her. Im Juli letzten Jahres hatte ein Insider kurz vor Bullocks 60. Geburtstag verraten, wie die Schauspielerin mit der Trauer umgeht.
Sandra Bullock tastet sich langsam an Comeback heran
"Es geht ihr jetzt gut. Ihre Kinder sind wunderbar. Sie ist sehr glücklich, Mutter zu sein", erzählte eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld von Bullocks langjähriger Freundin Jennifer Aniston damals dem Magazin People. "Ihre Freunde haben ihr die nötige Unterstützung während seiner Krankheit und auch danach gegeben. Sie ist dankbar für all die Liebe. Alle haben ihr geholfen, den Verlust von Bryan zu verarbeiten", verriet der Insider weiter.
Beruflich war Bullock zuletzt im Jahr 2022 im Film "Bullet Train" zu sehen. Danach hat sie sich für eine Auszeit von der Schauspielerei entschieden. Schrittweise scheint sie sich wieder auf das Hollywood-Parkett zurückzutasten.
Vor mehr als 25 Jahren hatten sie und Nicole Kidman in der Komödie "Practical Magic" (1998) das Kinopublikum verhext. Im Mai wurde bekannt, dass die beiden Oscar-Preisträgerinnen in einer geplanten Fortsetzung erneut in die Rollen der Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht schlüpfen werden. Das Studio Warner Bros. gab den Kinostart für September 2026 bekannt.
Im Oktober 2024 nahm Bullock an einem Screening zum 30. Jubiläum ihres Action-Films "Speed" im Rahmen des Beyond Festes in Hollywood teil.
Vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass die Schauspielerin zusammen und ihr früherer "Speed"-Co-Star Keanu Reeves in einem neuen Thriller von Noah Oppenheim die Hauptrollen übernehmen werden.
