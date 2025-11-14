Erster Auftritt in 11 Monaten: So geht es Sandra Bullock nach schwerem Verlust

2023 starb Sandra Bullocks langjähriger Partner Bryan Randall, den die Schauspielerin selbst einmal als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet hat. Drei Jahre lang hatte der US-amerikanische Fotograf gegen ALS gekämpft, ohne dass die Öffentlichkeit davon gewusst hat. Randall verstarb im Alter von 57 Jahren. Bullock hatte sich zuvor aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um möglichst viel Zeit mit ihrem schwer kranken Partner zu verbringen. In seinen letzten Momenten war sie an seiner Seite. Schließlich musste sie sich von Randall verabschieden. Seitdem lässt sich Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit blicken.

Sandra Bullock: Erste Sichtung seit fast einem Jahr

Nun haben Paparazzi Bullock ausnahmsweise mal wieder vor die Linse bekommen. Zum ersten Mal in elf Monaten wurde der "Speed"-Star in der Öffentlichkeit gesichtet, als sie Mittwoch mit ernstem Gesichtsausdruck bei einer Autofahrt durch Los Angeles fotografiert wurde. Ihr 15-jähriger Sohn Louis saß auf dem Beifahrersitz. Auch Bullocks Hund war bei der Fahrt mit dabei (zu sehen hier).