"Scheidung steht ihr": Nicole Kidman sorgt mit gewagtem Look für Wirbel

Das vergangene Jahr dürfte kein einfaches Jahr gewesen sein für Schauspielerin Nicole Kidman. Immerhin hatte sie das Scheitern ihrer Ehe mit Keith Urban zu verkraften. Das Paar trennte sich 2025. Zu Beginn dieses Jahres wurde die Scheidung finalisiert. Seitdem scheint Kidman regelrecht aufzublühen. Zumindest zeigten sich Fans begeistert über den Auftritt, den die Oscar-Preisträgerin bei der New Yorker Premiere ihrer Apple TV+-Serie "Margo's Got Money Troubles" diese Woche hinlegte. Nicole Kidman zeigt Haut in Transparent-Kleid Nicole Kidman präsentierte sich in einem figurbetonten Kleid von Schiaparelli mit weißen Rüschen an der Vorderseite und transparenten schwarzen Ärmeln. Mit ihren Reizen wollte die Leinwand-Ikone offenbar nicht geizen. Der transparente Rockteil ließ vermuten, dass ein Slip bei dem Outfit nicht nötig war. Dabei fühlte sich Kidman pudelwohl, als sie kokette Posen an den Tag legend für die Fotografen posierte und Autogramme gab.

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Kidman plauderte ausgelassen mit Fans, die vor dem Veranstaltungsort auf dem Regal Union Square warteten. In einem Moment beugte sie sich vor, um mit einer Person, die in der Schlange stand, ein Selfie zu machen. Auch sonst strahlte Kidman nur so vor Leichtigkeit, als sie sich in schwarzen Plateau-Heels aus allen Blickwinkeln ablichten ließ. Ein frischer Teint und eine neue Haarfarbe (Kidman war vor Kurzem noch hellblond) rundeten den Eyecatcher-Look ab. Weitere Fotos sehen Sie hier:

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